Qualifiche Monaco, Hamilton: "Dal 2008 che non mi sentivo così a mio agio"

Il sette volte campione del mondo: "Gli aggiornamenti hanno migliorato la situazione, vanno nella giusta direzione".

27-05-2023 19:24

Dopo il sesto posto ottenuto nelle qualifiche di Monaco, il sette volte campione del mondo Hamilton appare fiducioso: “Sono soddisfatto per il weekend e mi sono gustato la pista. Per il momento il fine settimana è stato fantastico. Era dal 2008 che non mi sentivo così a mio agio, le modifiche che abbiamo portato sono davvero buone”.

Hamilton prosegue: “Gli aggiornamenti hanno migliorato la situazione, vanno nella giusta direzione. Non credo che le pance saranno complete fino a Barcellona, per cui dobbiamo attendere. Peccato per un tocco al muretto nell’ultimo tentativo, ma non penso che potessi fare molto di più”.