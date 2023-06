Qualifiche Spagna, Perez: "Ho commesso un errore pesante"

Il messicano: "Non è stato un weekend lineare, abbiamo sofferto un po’, ma speriamo di poter recuperare domani".

03-06-2023 18:47

Non ha negato le difficoltà Sergio Perez dopo l’undicesimo posto nelle qualifiche di Spagna: “Oggi è stato davvero molto difficile. C’era tanta umidità in pista, ma queste condizioni c’erano per tutti quindi non deve essere un alibi. Verso la fine ho commesso un errore pesante quando sono andato sulla ghiaia, ho riprovato a fare un giro, ma la gomma era troppo calda“.

Perez continua: “Non è stato un weekend lineare, abbiamo sofferto un po’, ma speriamo di poter recuperare domani. L’ideale sarebbe subito partire bene, guadagnare posizioni e cercare di essere presto in lotta per il podio, questo è l’obiettivo che mi pongo“.