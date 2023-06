Qualifiche Spagna, Verstappen: "Adoro Barcellona, qui la mia prima vittoria"

Il campione del mondo in carica ha ottenuto il miglior tempo e domani può puntare all'ennesima vittoria.

03-06-2023 18:33

In Spagna è del solito Max Verstappen la pole position. Queste le parole dell’olandese a margine della qualifica: “La macchina andava molto bene. All’inizio le qualifiche sono state un po’ complicate per via del meteo, a mano a mano la pista ha cominciato ad asciugarsi e nel Q3 la macchina andava sui binari giusti, è stato davvero un piacere guidarla oggi“.

“Adoro venire a Barcellona in generale, ho tanti bei ricordi legati a questo posto, ho ottenuto la mia prima vittoria. Adoro la pista, i tifosi, l’atmosfera, spero di aggiungere un altro bel ricordo domani dopo il Gran Premio“, ha concluso Verstappen.