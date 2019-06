Quando Totò Schillaci diede una testata a Roberto Baggio

Totò Schillaci è l’indimenticabile protagonista delle notti magiche, quelle che ci hanno fatto soffrire e gioire durante Italia ’90. Intervenuto ai microfoni de I Lunatici, di Rai Radio2, l’ex attaccante della Juventus e della Nazionale ha svelato un particolare inedito del suo passato calcistico, legato a un altro mito di quel calcio romantico, Roberto Baggio.

“Baggio è stato il miglior giocatore italiano, non esistono più giocatori come lui. Questo episodio è capitato a Torino, entrambi giocavamo nella Juventus. Io attraversavo un periodo negativo, venivo da una separazione, i tifosi mi contestavano, e mi ha trovato nello spogliatoio una mattina che stavo leggendo il giornale. Lui, giocando, cercava di colpire il giornale con il piede, e mi sfiorava il viso. Io gli dicevo di smetterla, perché stava rischiando di farmi male. A un certo punto mi sono alzato in piedi e gli ho dato una testata. Poi abbiamo chiarito. Le cose che accadono nello spogliatoio non dovrebbero mai uscire. Io sono sempre stato un professionista serio, è stato l’unico episodio che ha macchiato la mia vita da professionista”.

Il percorso professionale del giocatore sarà sempre e comunque associato a quell’evento irripetibile, di cui seppe approfittare in maniera esemplare: “Andai a quel mondiale anche grazie alla stampa, che spinse molto per farmi convocare. La convocazione arrivò all’ultimo, quasi inaspettata. Mai avrei pensato che sarei diventato capocannoniere di quel torneo”.

Altra curiosità, quella relativa al sesso prima delle partite: “Uno può anche scappare di notte, non è che l’allenatore ti controlla. A me non è mai successa, quando ho giocato sono sempre stato un professionista, non ho mai avuto bisogno di scappare da un ritiro. Il sesso a volte ti aiuta a scaricare, ma farlo costantemente ti porta a non stare bene in campo e io mi ero prefissato di fare sesso in determinati giorni della settimana e basta, poi pensavo solo alla partita”.

