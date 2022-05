Quartararo deluso dalla Yamaha: c'è aria di divorzio

17-05-2022 21:11

Fabio Quartararo e la Yamaha rischiano il divorzio. Il progetto non convince il pilota francese, nonostante sia il campione del mondo in carica e primo nella classifica piloti 2022. Eric Mahé, manager di “El Diablo”, ha fatto il punto della situazione.

Queste le dichiarazioni di Mahé: “In breve, la situazione di Fabio è la seguente: siamo delusi da quest’inverno – le sue parole in una intervista rilasciata a Canal+ –. Stiamo approfondendo più del solito le cose che Yamaha sta implementando per la prossima stagione. Parlo del motore, ma anche di tutto il resto. Questo richiede un po’ di tempo e stiamo cercando delle garanzie. Poi, l’intenzione generale era quella di rimanere con Yamaha prima dell’inizio dell’inverno. E questa è rimasta, perché la Casa ha dato la possibilità a Fabio prima di correre con Petronas, poi è stato campione del mondo proprio con Yamaha l’anno scorso. Dunque non c’era il desiderio iniziale di andarsene”.

Tutti gli scenari sono aperti: “D’altra parte, ci sono stati alcuni eventi che hanno fatto pensare di andarsene – prosegue Mahé -. Il ritiro della Suzuki non cambia nulla per noi. E’ un peccato per la MotoGP, perché si tratta di una grande squadra e di una grande moto, ma cambia di più per altri piloti. Fabio è il campione del mondo in carica e quindi tutti lo vogliono. Diciamo che un’opzione non cambia lo schema delle trattative”.

OMNISPORT