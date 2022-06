Quartararo: "Montmelò buon circuito per me"

01-06-2022 23:50

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha parlato in vista del prossimo appuntamento della MotoGp a Barcellona: “Non vedo l’ora di correre in Catalogna, abbiamo lasciato il Mugello in una forma migliore del previsto, quindi abbiamo un buon potenziale per questo fine settimana”, ha spiegato il francese campione del mondo in carica.

“Mi piace il Montmelò – ha continuato il transalpino -. Di solito è un buon circuito per me, quindi cercherò di ottenere un altro podio e magari anche una vittoria. Faremo del nostro meglio”. Quartararo è il leader attuale della classifica generale con 122 punti, a +8 su Aleix Espargarò e a +28 su Enea Bastianini.