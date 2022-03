Quartararo: "Non voglio parlare del Qatar"

16-03-2022 20:29

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha parlato in vista del Gp di Indonesia: “Mi sento bene e sono pronto a guidare di nuovo a Mandalika. In Indonesia abbiamo fatto un buon lavoro durante i test invernali”.

“Abbiamo svolto molto lavoro e abbiamo completato tanti giri, quindi ne faremo buon uso. Non voglio soffermarmi su quanto successo in Qatar, anche perché so che abbiamo un buon punto di partenza per questo weekend. Sarò concentrato al 100% per ottenere un buon risultato. Il nostro passo era buono durante i test, ma molti dei nostri rivali erano veloci, quindi ogni dettaglio e ogni millesimo conta”.

OMNISPORT