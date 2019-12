Quattro alternative ad Ancelotti, ma i tifosi hanno già scelto

Aurelio De Laurentiis si prepara a chiudere l’esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il presidente azzurro avrebbe già avviato i colloqui per la sostituzione dell’allenatore, incapace finora di traghettare il Napoli fuori da una crisi che si trascina da un mese.

LE ALTERNATIVE. Per il quotidiano sportivo sono quattro le alternative ad Ancelotti: la prima scelta di De Laurentiis sarebbe Max Allegri, indisponibile però a subentrare a stagione in corso; il secondo nome è quello di Luciano Spalletti, che però chiede molto (6 milioni di euro all’anno) per rinunciare al contratto con l’Inter, da cui è stato esonerato la scorsa estate per far spazio ad Antonio Conte; il terzo nome è quello di Rino Gattuso, tecnico giovane e affamato, che piace per le sue doti di motivatore; infine, ci sarebbero un mister X il cui nome non è ancora stato svelato.

Mentre ADL è impegnato nelle consultazioni, però, i tifosi napoletani sembrano aver già scelto l’uomo per il post-Ancelotti. “Allegri vorrebbe rinforzi immediati – scrive Mario su una delle pagine dedicate al tifo azzurro -. Impossibile che ADL lo accontenti… Gli altri due potrebbero accontentarsi, facendo giocare finalmente gli uomini giusti nei ruoli giusti. Il miglior motivatore sarebbe Gattuso, ma solo come traghettatore”.

Anche Michele vota per l’ex tecnico del Milan: “Un solo nome per il futuro: Gennaro Ivan Gattuso!”. “Gattuso tutta la vita”, aggiunge Marco, a cui si unisce Salva: “Gattuso senza dubbio”.

NO A SPALLETTI. Mentre per Allegri e Spalletti sono numerose le bocciature. “Già lo spogliatoio è spaccato in due tronchi, se venisse Spalletti sarebbe capace di mettere uno contro un altro. Se ne stia a casa”, scriva Raffaele. “Allegri non viene, Spalletti per carità assolutamente no. Risparmia i soldi e porta un bomber e un playmaker”, consiglia infine Luca.

SPORTEVAI | 04-12-2019 12:02