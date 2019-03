'Questa nuova maglia Juve è da fantino del Palio'

Le anticipazioni sulla nuova maglia della Juventus, su cui dovrebbero essere abolite le canoniche strisce bianche e nere a favore di due parti simmetriche – una bianca e una nera – separate da una sottile riga rosa, non convincono i puristi. Se è vero che quasi sempre i cambi di divisa in omaggio al marketing non fanno felici i tifosi storici, attaccati alle bandiere e ai colori tradizionali, è vero anche che qualche volta lo sponsor esagera a modificare una tradizione. Marcello Chirico si schiera apertamente contro la nuova versione della divisa della Signora e fa ironia: “Più che a Ronaldo, questa nuova maglia andrebbe bene per Aceto, il fantino pluri vincitore del palio di Siena. Quando è comparsa sul web, è stato quello il primo flash… “.

La nuova maglia della Juve 2019-20 sarà veramente questa?

I PRECEDENTI – Le preoccupazioni riguardano anche la seconda e la terza maglia ma è soprattutto la “home” che induce a pensieri negativi. Sempre Chirico ricorda: “Persino all’Udinese, dove col bianco e il nero ci hanno giocato mica poco soprattutto negli anni ’80, una versione tipo Palio la utilizzarono solo in occasione del centenario, e per un’unica partita. Qui si tratterebbe di indossarla per un’annata intero… Se avete optato per il modello Palio, almeno rendetelo più elegante. Una divisa più da calcio, meno da fantino”.

LE REAZIONI – Sul web il popolo bianconero è diviso. A molti piace la nuova versione: “Mi piace ci vuole rinnovamento non è male moderna, non vado pazzo per la striscia in mezzo il resto è ottimo” o anche: “Occorrono solo i nostri due colori il bianco ed il nero al centro è giustissimo mettere il rosa perché la nostra storia lo chiede perché fu il nostro primo colore …noi abbiamo abbandonato gli anni 20 e con il 2020 abbiamo dato vita ad una nuova realtà” oppure: “A me interessa cosa vinciamo con indosso la maglia e non che maglia indossiamo quando giochiamo… Non sono uno stilista ma un tifoso” e infine: “Si dicevano le stesse cose del nuovo logo! Bisogna sempre rinnovarsi!!! Giusto e la nuova maglia è bellissima!”. Nutrita anche la frangia di chi si dice contrario e giù aggettivi come “bruttissima”, “pacchiana” e poi: “Non si può guardare” o anche: “Vergognosa, la maglia della Juventus è a strisce… La mia preferita in assoluto è quella dello scorso anno”.

SPORTEVAI | 29-03-2019 09:54