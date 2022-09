Quick-Step Alpha Vinyl: niente Lombardia per Remco Evenepoel

05-09-2022 09:30

Remco Evenepoel sta correndo da protagonista la Vuelta. Il ciclista belga adesso è primo assoluto in classifica con 1’34” di vantaggio su Primoz Roglic, primo inseguitore e Enric Mas in terza posizione.

L’obiettivo è quello di terminare da vincitore la grande corsa a tappe spagnola arrivando a Madrid indossando la maglia rossa.

La notizia di oggi però, è che Evenepoel non prenderà parte alla Classica delle Foglie Morte, ultima Monumento della stagione, in programma sabato 8 ottobre. Niente Lombardia quindi per il belga che concluderà infatti la stagione con i Mondiali di Wollongong, partecipando prima alla prova a cronometro di domenica 18 settembre, dove sarà uno dei rivali principali di Filippo Ganna, e in seguito alla gara in linea di domenica 25, nella quale probabilmente sarà co-capitano del Belgio assieme a Wout Van Aert.