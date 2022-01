Quick-Step Alpha Vinyl, Remco Evenepoel: “Quest’anno voglio di più”

11-01-2022 15:18

Il brutto incidente al Lombardia fa ormai parte del passato. Remco Evenepoel ha infatti dimostrato di essere tornato alla grande e non vede l’ora di rimontare in sella per vivere un 2022 da protagonista.

Che stagione sarà la prossima per il ciclista belga? Il vincitore dell’ultima Coppa Bernocchi ha recentemente annunciato il suo programma stagionale, che prevede come primo grande obiettivo le classiche delle Ardenne per poi concentrarsi sulla Vuelta a España 2022, secondo GT della sua carriera dopo l’esperienza al Giro d’Italia 2021 conclusasi con un ritiro.

La sua speranza è che la penisola iberica continui a portargli fortuna, come già successo in passato.

“Spero di avere una stagione normale – ha dichiarato il classe 2000 – a differenza dello scorso anno quando ho iniziato molto tardi. Alla fin fine non mi posso lamentare: ho vinto 8 corse e sono stato sul podio ai campionati nazionali, Europei e Mondiali, ma voglio di più quest’anno. Lavorerò duramente verso le Ardenne e la Vuelta. Mi piace correre in Spagna, qua ho vinto la Clasica San Sebastian (2019) e la Vuelta a Burgos (2020) e non vedo l’ora di correre la Vuelta per fare più esperienza possibile”.

