Quick Step, Cavendish già rivolto al 2022: “Voglio vincere il più possibile”

28-11-2021 12:26

Pur essendo ancora alle prese con i postumi rimediati nella caduta alla Sei Giorni di Gand , Mark Cavendish ha già rivolto il proprio sguardo al 2022, anno in cui il velocista della Quick Step-AlphaVinyl proverà a migliorare il già cospicuo bottino portato a casa nella stagione appena conclusa.

“Il mio obiettivo è cercare di vincere il più possibile e il più a lungo possibile . Non c’è un numero specifico di vittorie che voglio raggiungere” ha dichiarato un “Cannoball” che, nonostante le recenti riflessioni sulla vita post ciclismo, pare ancora pienamente focalizzato sulla vita da corridore

“La mia famiglia è stata troppo a lungo in secondo piano rispetto alla carriera, quindi, prima di tutto, farò ciò che è meglio per loro . Ma ho delle opzioni e dei desideri in riferimento a ciò che farò dopo” ha svelato l’ex Bahrain-McLaren.

“Non sono fortunato ad essere un ciclista, perché ho lavorato duro e ho sacrificato tutta la mia vita . Ma ogni giorno sono in bici e mi sento fortunato nel poter fare ciò che amo e nel ritrovarmi in una posizione in cui posso scegliere cosa voglio fare dopo nella mia carriera”.

OMNISPORT