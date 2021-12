Quick Step, Lefevere indirizza Evenepoel verso la Vuelta: “A Giro e Tour troppe pressioni”

17-12-2021 14:06

Dopo l’annuncio del percorso avvenuto nella serata di ieri la Vuelta Espana è stata subito messa nel mirino da molti dei protagonisti del World Tour.

Fra questi, l’ultimo in ordine di tempo, è stato Remco Evenepoel il quale, stando a quanto affermato dal suo team manager Patrick Lefevere, in terra iberica disputerà l’unico Grande Giro della sua stagione.

“In linea di principio sì, sarà la Vuelta il GT a cui Evenepoel parteciperà quest’anno. Prima di arrivare a questo importante appuntamento in agosto vogliamo farlo arrivare gradualmente nella forma giusta” ha rivelato il boss della Quick Step-Alpha Vynil al quotidiano Le Soir.

“Dietro sua richiesta esordirà in Argentina, poi sceglieremo se fare Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico, in base ai percorsi che saranno presentati, seguito da Volta a Catalunya o Giro dei Paesi Baschi per prepararsi alle Classiche delle Ardenne, poi Giro del Delfinato o Giro di Svizzera” ha proseguito il team manager belga, deciso a non voler sottoporre nuovamente la sua stella allo stressi di Giro e Tour.

“Al Giro e al Tour ci sono troppe pressioni, troppo nervosismo. In Spagna la tensione normalmente cala e questo potrebbe essere un vantaggio per lui” ha chiosato Lefevere.

