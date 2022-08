Quick Step, Lefevere si aspetta qualcosa di importante da Alaphilippe alla Vuelta

16-08-2022 16:50

È stata una stagione piuttosto complicata finora per Julian Alaphilippe. Il campione del mondo è stato vittima di una brutta caduta alla Liegi che, non potendo essere al via del Tour de France, l’ha costretto a rivedere i suoi programmi mettendo nel mirino la Vuelta Espana.

La corsa iberica potrebbe dargli il giusto colpo di pedale per difendere in Australia, seppur su un circuito poco favorevole, la maglia iridata conquistata in Belgio lo scorso anno, un traguardo questo che il team manager della QuickStep-AlphaVinyl Patrick Lefevere spera venga centrato ottenendo prima altri risultati di valore.

“Spero che non ripeta il trucchetto dello scorso anno. Ha corso il Tour in preparazione ai Mondiali. Puoi farlo una volta ma, in principio, non lo pago per quello. Ok, ha dovuto attraversare molto difficoltà, non è stata una stagione facile per lui, ma non lo è stata nemmeno per me, il suo datore di lavoro” ha affermato il dirigente belga a De Morgen.

“Difenderò sempre i miei corridori, ma è più facile farlo con chi guadagna 70.000 che con chi guadagna cifre a sei zeri. Mi aspetto qualcosa da lui alla Vuelta, e non solo al servizio di Evenepoel” ha chiosato fiducioso Lefevere.