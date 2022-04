23-04-2022 09:40

1950: è questo l’anno in cui le monoposto sfrecciano per la prima volta sui circuiti di Formula 1 in giro per il mondo. Da questo momento in poi si susseguono modelli di auto sempre più innovativi, circuiti studiati ad hoc per le gare e primati imperdibili. Quest’ultimi spiccano nella grande enciclopedia della F1 che, allo scadere di ogni anno, aggiunge un nome in più alla sua lista infinita di illustri piloti e circuiti.

Alcuni di questi record sono noti al grande pubblico, altri un po’ meno. E tu quanto ti consideri esperto? Pensi di conoscerli veramente tutti? Scoprilo con il nostro quiz sulle curiosità e record della F1.

