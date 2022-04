F1, Button: "Hamilton? Verstappen più talentuoso, faccia come Schumacher"

03-04-2022 10:55

In un’intervista a Sky Sports, l’ex campione del mondo di F1 Jenson Button ha scelto il pilota più talentuoso del Circus e non ha avuto dubbi a riguardo: “Max. È semplicemente naturale, no? Basti pensare che suo padre (Jos, ndr) ha corso in F1. Io, tra l’altro, ho corso contro suo padre e il mio primo traguardo a punti è stato in Brasile, nella mia seconda gara”.

Button descrive così il padre e la madre del pilota campione del mondo in carica: “Per ottenere quel punto, ho dovuto sorpassare proprio Jos. Non volevi farlo arrabbiare, era aggressivo. Era un talento straordinario, uno dei migliori piloti di kart di sempre, e probabilmente ancora oggi. E Sophie, la madre di Max, con cui sono stato compagno di squadra nel kart, era una professionista e una delle migliori al mondo, quindi c’è sicuramente qualcosa nel sangue”.

Button si è anche soffermato su Lewis Hamilton, compagno di squadra dal 2010 al 2012 in McLaren: “È il migliore? Non so se è il miglior pilota della storia o il migliore in F1 ora. Ma quando guardi Lewis, pensi che sia un pilota da corsa molto più completo con molta più esperienza”.

Infine, per concludere l’intervista, Button ha consigliato il campione del mondo delle Red Bull: “Verstappen deve lavorare sodo. Anche se pensi di essere il migliore, c’è ancora di più che puoi fare per essere migliore. È qui che Michael Schumacher era così forte”.

