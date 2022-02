QUIZ - Quanto conosci bene i giocatori della Serie A?

Il calcio è bello perché è vario, potremmo dire prendendo in prestito un famoso proverbio. Sì, perché non sono tanti gli sport che possono vantare così pochi requisiti fisici per poter performare ad alti livelli. Ci sono campioni alti meno di 170 cm e altri che superano i 190, difensori rocciosi da quasi un quintale ed esterni tutta velocità che pesano poco più della metà dei loro marcatori… Per non parlare del numero di scarpe!

Abbiamo raccolto in 7 domande alcuni dei dati più curiosi sulle caratteristiche fisiche dei calciatori di Serie A, pensi di poter rispondere correttamente a tutte? Clicca il tasto Inizia il quiz e facci sapere com’è andata!

