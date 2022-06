QUIZ - Mondiali di calcio: quanto pensi di essere esperto?

17-06-2022 16:17

I prossimi Mondiali di calcio sono alle porte e i tifosi sono già in fermento. Mancano, infatti, pochi mesi all’inizio della kermesse di Qatar 2022 che, straordinariamente, si svolgerà tra metà novembre e metà dicembre di quest’anno, per necessità climatiche. Un po’ meno eccitati, di certo, sono i tifosi italiani, costretti per la secondo volta di fila a essere semplici spettatori della massima competizione per nazionali. Grande attesa per la Francia campione in carica, chiamata a ripetersi dopo il successo del 2018 contro la Croazia. Allo stesso modo, fari puntati sull’Inghilterra, che dovrà senza dubbio riscattare la fallimentare spedizione a Euro2020. Nel mezzo, un sempreverde Brasile, una Germania che vuole ritrovarsi e un’Olanda che punta su giovani dal grande futuro.

Un altro mondiale senza l’Italia: i possibili motivi

Ferita ancora aperta nel cuore di tifosi e addetti ai lavori, la mancata qualificazione degli azzurri a Qatar 2022, la seconda dopo quella a Russia 2018, fa tutt’oggi discutere e divide gli appassionati. In un contesto in cui, unanimemente, si ritiene doverosa una rifondazione del movimento calcistico italiano, una parte punta il dito verso la mancanza di infrastrutture all’avanguardia e la risicata importanza data ai settori giovanili; un’altra, invece, addita l’elevata quantità di stranieri nel nostro campionato. Difficile dare una risposta certa, soprattutto dal momento che entrambi gli “schieramenti” hanno ragione. Sono, infatti, pochissime le società che puntano con forza sulla propria Academy, promuovendo giovani di prospettiva in prima squadra e spesso si tratta di squadre di bassa classifica. Inoltre, a differenza di ciò che negli altri campionati è ritenuta la prassi, in Italia solo una squadra ha creato una propria selezione B, ovvero la Juventus.

Il discorso legato ai giocatori stranieri, invece, è vero solo a metà. Guardando alle percentuali in Inghilterra, Spagna e Francia, il rapporto fra giocatori stranieri e “autoctoni” non è molto distante da quello presente in Italia. Se vogliamo, la differenza risiede nella qualità media, legata anche alle diverse disponibilità economiche tra i sopracitati campionati, ma si tratta di un discorso sin troppo lungo e complesso

Un mondiale dal calendario anomalo

La grande particolarità dell’edizione di quest’anno risiede nella collocazione all’interno del calendario della stagione. Se il Mondiale si è sempre giocato in coda ai diversi campionati per club, questa volta si è deciso di piazzarlo praticamente nel mezzo. Le motivazioni risiedono in questioni prettamente climatiche: in Qatar le temperature estive renderebbero impossibile un corretto svolgimento delle partite, anche con i super moderni campi climatizzati costruiti per l’occasione. Le eventuali ripercussioni sui vari campionati sono ad oggi difficili da pronosticare. Senza dubbio, i giocatori facenti parte di nazionali blasonate e candidate per l’accesso alla fase finale torneranno indietro più stanchi. Senza contare il maggiore rischio di infortuni. Dall’altro, i giocatori che rimarranno a casa (con particolare riferimento agli italiani) necessiteranno di un allenamento particolare per non scombinare la preparazione e perdere il ritmo partita.

