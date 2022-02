Radja Nainggolan non ha dubbi: "Dzeko l'attaccante più forte con cui ho giocato"

13-02-2022 19:18

L’ex mediano di Cagliari, Roma e Inter Radja Nainggolan, intervenuto su Twitch nel podcast di OCW Sport, ha parlato di tre grandi attaccanti passati dal nostro campionato, ovvero Dzeko, Immobile e Icardi. Dei tre, il Ninja ritiene il bosniaco il migliore col quale abbia mai giocato per il suo modo di far giocare bene la squadra:

“Immobile è un grandissimo attaccante anche se a me non piace perché preferisco i centravanti che fanno giocare bene la squadra, come Dzeko, che è il più forte con cui abbia giocato. Però Immobile alla Lazio, con Milinkovic e Luis Alberto, è il giusto incastro e può segnare 30 gol a stagione per altri 3 o 4 anni. Icardi? “Tre anni fa era uno degli attaccanti più forti del mondo perché era uno dei migliori finalizzatori. Oggi non gioca più e per questo motivo per giudicare i giocatori bisogna aspettare almeno cinque anni. Con lui all’Inter avevo un buon rapporto, solo che lui non si apriva molto”.

OMNISPORT