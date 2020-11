Rafa Nadal: "Federer uno dei più grandi"

Rafael Nadal in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato del suo rivale Roger Federer: “Roger è uno dei più grandi uomini nella storia dello sport. È stato il mio grande rivale; e questo ha giovato a entrambi, e un poco pure al tennis. Abbiamo diviso un tratto di vita. In alcune cose ci assomigliamo: teniamo alla tranquillità, alla famiglia. In altre siamo diversi”.

Sull’orgoglio di essere spagnolo: “Io sono spagnolo. E sono felice di esserlo. Certo, quando arriva il conto del Fisco sono un po’ meno felice. Ma ho avuto la buona sorte di nascere in un Paese di molte virtù, che mi ha dato una buona vita. Mi sento profondamente manacorì, maiorchino, spagnolo ed europeo. E mi sento quattro volte fortunato”.

La pandemia: “Ho paura della malattia. Ho paura per le persone cui voglio bene. Non per me. Sono ancora abbastanza giovane, il fisico ancora risponde. Però, se mi infetto, posso infettare persone a rischio. Sono preoccupato per i miei genitori, per la mia famiglia. Per la mia comunità. E il momento più duro nella nostra vita. Per questo è il momento di lottare, per cose molto più importanti di una partita di tennis. Dobbiamo coltivare la fiducia”.

OMNISPORT | 01-11-2020 11:34