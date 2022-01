Rafa Nadal, lo zio Toni ci crede: "Vedo il 21esimo Slam"

29-01-2022 18:21

Toni Nadal, zio di Rafa e suo ex coach, crede alla conquista del 21esimo Slam alla vigilia della finale dell’Australian Open contro Daniil Medvedev: “Penso proprio che il 21esimo Slam possa arrivare. Conosco mio nipote molto bene. Questo tipo di partite è solito guadagnarle chi ha più ‘gana’, più voglia di vincerle e in questo atteggiamento, Rafael è immutabile nonostante il tempo passi”.

I bookmakers danno per favorito il russo: “A questo livello, con giocatori così forti, non ha senso parlare di tattiche, dritto, rovescio o servizio, ma principalmente di atteggiamento. Ovviamente al di là di problemi fisici”, sono le parole alla Gazzetta dello Sport.

Toni Nadal si è espresso anche sul possibile arrivo di un super coach nel team di Jannik Sinner: “Io conosco solo dei super giocatori. Non credo molto ai questo concetto del super coach, francamente. Perché in campo ci va uno solo, e questo è il giocatore che deve stare lì, a lavorare, cercare di migliorare, e imparare il più possibile. La bacchetta magica non esiste…”.

OMNISPORT