Rafa Nadal re di Roma per la decima volta, Djokovic ko

Rafael Nadal ha conquistato gli Internazionali d’Italia a Roma per la decima volta nella sua illustre carriera. Il tennista spagnolo, dopo i tentativi falliti a Madrid e a Monte Carlo, si è preso il Masters 1000 al Foro Italico battendo in finale Novak Djokovic e mandando un chiaro segnale a tutto il circuito in vista del Roland Garros: il più forte sulla terra battuta è ancora lui.

Lo spagnolo, per la prima volta trionfatore a Roma nel 2005, ha piegato il serbo numero uno del mondo in tre set per 5-7, 6-1, 3-6. Nole, che nella Città Eterna si è imposto cinque volte (l’ultima lo scorso anno), ha ceduto nel primo parziale facendosi rimontare dallo spagnolo, poi si è aggiudicato il secondo approfittando degli errori dell’iberico.

Nel terzo Nadal è tornato a dettare legge, e nonostante la strenua resistenza dell’avversario ha chiuso per 6-3.

OMNISPORT | 16-05-2021 20:07