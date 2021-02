Rafa Nadal troppo forte per Fabio Fognini

Rafa Nadal liquida Fabio Fognini e si qualifica per i quarti di finale dell’Australian Open. Si infrangono le speranze dell’Azzurro davanti alla prestazione molto solida del numero 2 del mondo, che si impone in agilità in tre set per 6-3, 6-4, 6-2 senza soffrire praticamente mai il gioco del tennista ligure.

C’è partita solo nel secondo parziale, quando Fognini riesce a guadagnare un break ma viene rapidamente rimontato dal maiorchino. Per Nadal è il tredicesimo quarto di finale agli Australian Open, il 43esimo in carriera: ora attende il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e il greco Stefanos Tsitsipas.

OMNISPORT | 15-02-2021 08:12