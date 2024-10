RaiSport, a Diretta Azzurra non sanno di essere in onda: entra scala in studio, siparietto live

Fuori programma durante l'attesa per il c.t. Spalletti: la trasmissione inizia senza che lo studio e i giornalisti Tumbarello e Antinelli vengano avvisati

La messa in onda di Diretta Azzurra, approfondimento di RaiSport sulla Nazionale di calcio, viene anticipata di qualche secondo, quanto basta perché gli assistenti di studio e i conduttori, i giornalisti Fabrizio Tumbarello e Alessandro Antinelli, vengano sorpresi dalle telecamere: nel siparietto in diretta tv compare anche una scala.

RaiSport, il fuori onda di Diretta Azzurra

L’attesa per le parole di Luciano Spalletti dal ritiro della Nazionale si è trasformata in un divertente siparietto nella puntata odierna di Diretta Azzurra, lo spazio di approfondimento che RaiSport dedica all’Italia di calcio. La regia ha infatti mandato in onda il programma senza avvisare chi era in studio, compresi i due giornalisti Fabrizio Tumbarello e Alessandro Antinelli.

Diretta Azzurra, la scala che attraversa lo studio

La messa in onda di Diretta Azzurra si apre con una schermata (parziale, mancano i portieri) dei convocati di Spalletti per le gare di Nations League contro Belgio e Israele. Dopo qualche attimo le immagini vanno in studio: si capisce immediatamente che non sanno di essere in diretta, dato che Tumbarello e Antinelli stanno parlottando con gli assistenti di studio.

Ad un certo punto uno di loro attraversa lo studio stesso, passando tra le telecamere e il bancone dei giornalisti: in mano tiene una scala. Antinelli non resiste: “Bello! Questo è per gli incontri di wrestling!”, commenta scherzando il giornalista di RaiSport.

Diretta Azzurra, Tumbarello salva Antinelli

Un attimo dopo è lo stesso Antinelli a richiamare l’attenzione dei colleghi e del personale in studio. “È arrivato Spalletti ragazzi! Quanto manca?”, domanda poi il giornalista. “Siamo in onda”, lo sorprende una voce dalla regia. Antinelli resta un attimo bloccato, a toglierlo dall’imbarazzo è Tumbarello che attacca immediatamente dando il via alla trasmissione con le ultime notizie da Corverciano.