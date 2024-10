Italia, Spalletti ha in testa la formazione anti-Belgio per giovedì: le sorprese

Per il primo impegno di Nations League il ct riparte dal 3-5-1-1, che ha fornito ottime indicazioni nelle due uscite dopo il disastro Europeo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Italia di Spalletti si appresta ad affrontare il doppio appuntamento di Nations League contro Belgio e Israele con l’intenzione di confermare quanto di buono si è visto nei primi due match della rassegna che ha fatto seguito al disastro Europeo. Tra i convocati ecco la prima volta di Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini: scopriamo insieme quale potrebbe essere l’undici del ct contro i Diavoli Rossi.

Italia, esame Belgio: test impegnativo per Spalletti

Gli azzurri dominano la classifica del Gruppo 2 di Lega A di Nations League grazie ai due successi ottenuti ai danni dei vice-campioni del mondo della Francia e di Israele. Spalletti ha avuto il coraggio di cambiare uomini e modulo, dopo il flop a Euro2024 e, ora, va a caccia di conferme. Il primo test è quello che si definisce un banco di prova impegnativo.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove fa scalo il Belgio di Domenico Tedesco orfano di Lukaku. Già, Big Rom ha preferito saltare anche questa sessione con la nazionale per restare a Napoli e ritrovare la condizione migliore.

Italia-Belgio, la probabile formazione degli azzurri

Il 3-5-1-1 ha fornito indicazioni più che positive. Dunque, la via è tracciata e Spalletti non cambierà ancora. Del gruppo azzurro fanno parte diversi volti nuovi: da Di Gregorio a Gabbia, passando per Pisilli e Maldini. Ma nessuno dovrebbe essere chiamato in causa dal primo minuto nella delicata partita contro il Belgio.

Tra i pali ci sarà come sempre Donnarumma, mentre per quanto riguarda il terzetto difensivo si candidano a partire dal primo minuto Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Il capitano del Napoli si gioca il posto col compagno di squadra Buongiorno, protagonista di un ottimo inizio di stagione agli ordini di Conte.

Le scelte di Spalletti a centrocampo e in attacco

Le corsie laterali saranno presidiate da Cambiaso (occhio a Di Lorenzo se non parte da braccetto) e Dimarco, che in questo nuovo sistema di gioco ha dimostrato di dare il meglio di sé, come testimonia anche il gran gol realizzato alla Francia.

In mediana conferme per Frattesi, Ricci e un Tonali subito al top dopo la lunga squalifica. I dubbi riguardano l’attacco: Pellegrini e Raspadori sgomitano per giocare a sostegno di Retegui, insidiato da Kean.

La probabile formazione contro il Belgio: