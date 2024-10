Nations League, i convocati di Spalletti per Belgio e Israele: fuori Zaccagni e Gatti, dentro Gabbia e Maldini

Ecco i convocati di Spalletti per le sfide di Nations League contro Belgio e Israele: esclusione a sorpresa per Zaccagni e Gatti, mentre ci sono quattro novità assolute

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 23 convocati per le prossime due sfide di Nations League dell’Italia (contro Belgio giovedì 10 e Israele lunedì 14 ottobre). Per l’occasione il commissario tecnico ha convocato ben quattro esordienti, Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Niccolò Pisilli e Daniel Maldini, che diventa così il terzo rappresentante della famiglia dopo il nonno Cesare e il padre Paolo.

Le scelte di Spalletti

Dopo le belle prestazioni con Francia e Israele che hanno aperto il ciclo di rinascita della Nazionale in seguito al brutto Europeo di questa estate, l’Italia si appresta a tornare in campo in Nations League contro il Belgio giovedì 10 ottobre alle 20:45 e – ancora – Israele lunedì 14 sempre alle 20:45.

Per l’occasione Luciano Spalletti ha deciso di stravolgere un po’ le carte, lasciando a casa – anche causa infortuni – alcuni elementi da molti considerati imprescindibili e convocare quattro novità assolute per testarne l’efficacia. Queste le scelte del ct:

Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta)

Quante esclusioni eccellenti

Oltre agli infortunati Nicolò Barella, Alex Meret e Marco Brescianini, Spalletti ha rinunciato a convocare anche altri habitué della Nazionale come Mattia Zaccagni, Federico Gatti, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Manuel Locatelli, Matteo Politano e Federico Chiesa, il quale ha però collezionato molti pochi minuti fin qui con il Liverpool.

A sorprendere di più sono proprio le esclusioni dell’esterno della Lazio, tra i più positivi durante l’Europeo, e del difensore della Juventus, con tanti tifosi che sui social che si sono appunto domandati il motivo della loro esclusione insieme a quella di Chiesa, che però appare certamente più giustificata visto – appunto – lo scarso minutaggio in questo inizio di stagione con la sua nuova squadra.

Le quattro novità assolute

A compensare le assenze illustri ci sono invece quattro novità assolute, una per reparto. In porta infatti è arrivata la prima chiamata per Michele Di Gregorio, ben accolta dai tifosi che aspettavano da tempo la sua convocazione. In difesa spazio a Matteo Gabbia, che dopo la rete decisiva nel derby contro l’Inter si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista nel Milan.

A centrocampo invece toccherà a Niccolò Pisilli, classe 2004 della Roma e tra le sorprese di questo inizio di stagione. Per il reparto avanzato Spalletti ha chiamato anche Daniel Maldini, trequartista del Monza e terzo rappresentate – dopo il nonno Cesare e il padre Paolo – di una delle dinastie più iconiche della Nazionale italiana.