Italia, Spalletti inventa nuovo ruolo per Chiesa, Buongiorno rivela che il ct è cambiato

Dopo il successo con Israele il ct azzurro spiega che in futuro ci sarà di nuovo spazio per Chiesa: "Ecco come può giocare nel 3-5-2"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Due partite, due vittorie. Il modo più efficace per lasciarsi alle spalle, o quanto meno provare a farlo, il flop Europeo. La Nations League sorride all’Italia 2.0 di Spalletti, che, dopo la Francia, ha mandato al tappeto anche Israele. E nel futuro ci sarà spazio pure per Chiesa, per cui il ct sta studiando un ruolo ad hoc.

L’Italia riparte dalla Nations League: il bilancio di Spalletti

Le due trasferte di Nations League hanno detto che il 3-5-2 sembra cucito su misura per quest’Italia che fa del blocco Inter il suo punto di forza e che ha ritrovato in Tonali quell’uomo d’ordine in mezzo al campo mancato tremendamente in Germania. Capitolo centravanti. A Budapest è andato a bersaglio Kean: un’indicazione in chiave futura? “Però l’abbiamo cercato poco: avremmo dovuto lanciargli qualche palla in più in profondità per valorizzare la sua velocità” ha commentato Spalletti. Ma sappiamo tutti quanto sia dura la vita della punta in maglia azzurra, per cui il sigillo dell’attaccante della Fiorentina non può che far bene.

Ci sarà spazio anche per Chiesa: il ct sa come impiegarlo

Reduce da un’estate turbolenta conclusasi col passaggio al Liverpool, Chiesa è stato risparmiato da Spalletti per il doppio impegno di Nations League. L’esterno offensivo dei Reds resta, però, uno dei calciatori di maggior talento dell’Italia e, dunque, tornerà a far parte del gruppo. Come lo impiegherà il ct nel 3-5-2? Il tecnico di Certaldo ha le idee chiare: “Può giocare come sottopunta, ma libero di poter andare sulle fasce. Questo sistema di gioco non deve essere per forza costituito da due punte centrali, ma a volte anche da una punta centrale e una aperta”. Insomma, dubbi fugati fin dal principio per evitare l’insorgere di scomodi interrogativi.

Decisivo anche stavolta Frattesi: “Frattesi anche quando non si vede dentro le azioni fa un importante volume di lavoro, aiuta sempre la squadra permettendole di essere in superiorità. Ha qualità di inserimento e si fa trovare sempre al posto giusto, è un calciatore importantissimo per noi. E’ vero, Kean l’abbiamo cercato poco: con tutti questi giocatori a centrocampo c’era da tirargli qualche pallata in più in profondità mettendo in mostra la sua velocità. Nel secondo tempo però la partita è cambiata molto e secondo me abbiamo fatto molto bene. Loro sono tornati a dover essere più offensivi e noi abbiamo sfruttato le nostre qualità nella loro metà campo. Abbiamo vinto grazie alla maturità, è un grande segnale per ciò che riguarda la nostra squadra. Queste convocazioni sono state molto pensate, ho pensato solo a questo durante l’estate. Volevo ringiovanire e le risposte sono state perfette, quelle che mi aspettavo. Ho modificato qualcosa e la squadra ha fatto vedere di avere le qualità che mi aspettavo, abbiamo giocato due buonissime partite. Ora c’è solo da rafforzare l’idea iniziale e stare attenti perché magari qualcuno, oltre a quei 2-3 che già fanno parte di questo gruppo ma abbiamo lasciato a casa, potrebbe inserirsi”.

Italia, Buongiorno rivela come è cambiato Spalletti

Titolare al posto dell’infortunato Calafiori al centro della difesa, il difensore del Napoli Buongiorno ha fornito una prova senza sbavature. Nel post partita l’ex capitano del Toro ha spiegato cosa è successo dopo il fallimento a Euro2024. “Spalletti è cambiato in qualcosa, ma più in generale è cambiata la mentalità di tutto il gruppo. Ora siamo tutti connessi ed è proprio da questo spirito che dobbiamo ripartire”.