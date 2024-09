La nuova Italia fa già impazzire i tifosi: Tonali simbolo di rinascita e applausi a Spalletti

Il pubblico è tornato dalla parte di Spalletti dopo aver visto il successo sulla Francia, scelti i giocatori da cui la Nazionale deve ripartire

Dopo la figuraccia ad Euro 2024 è tutta un’altra storia. L’unica analogia che l’Italia di Spalletti si porta ancora dietro è il gol flash subito, dopo 14 secondi dall’inizio, dalla Francia di Deschamps che domina per 30 minuti ma poi subisce una debacle per 3-1 in casa al Parco dei Principi di Parigi. Ma per gli italiani la nuova Nazionale ha già un’altra faccia e mentalità: sul web già ci sono i nuovi primi idoli.

Francia-Italia: i tifosi bocciano Di Lorenzo

Tra i ‘protetti’ del CT Spalletti ad Euro 2024 c’è stato di sicuro il suo ex pupillo al Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che però ha deluso le aspettative anche contro la Francia. Ancora una volta il difensore dei partenopei, schierato anche in Nazionale come difensore di destra, ha commesso un errore col retropassaggio intercettato da Barcola che poi è andato in rete. Sul web è già delirio: “Di Lorenzo è un calciatore finito al Napoli, Spalletti si ostina a farlo giocare titolare anche in Nazionale”. E ancora: “Dopo il disastro di Euro 2024 mi chiedo come Di Lorenzo possa ancora indossare la maglia della Nazionale e giocare da titolare”.

Non si placano i tifosi sui social: “Di Lorenzo dopo aver tradito la moglie sta tradendo anche la maglia della Nazionale, è una vergogna vedere un giocatore in campo così”. E infine: “Per il capitano del Napoli è già tutto a posto stamattina sui social: post vittoria auto-celebrativo e limitazione dei commenti, tradotto possono dirgli ‘BRAVISSIMO’ solo i suoi amichetti di Instagram”.

Francia-Italia: i tifosi promuovono Tonali e Frattesi

I tifosi italiani hanno però già i loro primi idoli. Sandro Tonali, che dopo un anno di stop per squalifica è tornato in campo, e Davide Frattesi dell’Inter, risultato tra i migliori in campo contro la Francia.

Pioggia di commenti sui social: “Complimenti a due in particolare: a Frattesi per la sua tecnica e tenacia ed a Tonali per il suo positivo ritorno in campo.” E ancora: “Ma quanto ci sono mancati Frattesi e Tonali ad Euro 2024?”. Non si placano i tifosi: “Frattesi meriterebbe più spazio nell’Inter e sono a quel punto capirebbero tutti che in Nazionale debba diventare un titolare INAMOVIBILE”.

E infine: “Bravo Spalletti che ha capito le potenzialità di Frattesi: un giocatore che ha gamba e fiuto del gol. Un giocatore di sacrificio che spesso magari non si vede ma che in campo risulta fondamentale”. C’è poi chi scrive: “Frattesi continuerà ad emergere, peccato che l’Inter gli dia poco spazio ma vedrete come Spalletti lo utilizzerà sempre di più soprattutto per la sua attitudine a costruire la manovra offensiva”.

Dimarco, Retegui e Ricci: gli italiani puntano su di loro

L’Italia è rinata ma il merito per i tifosi italiani, oltre che di Spalletti, è di tre giocatori in particolare: Dimarco per il super-gol ma anche di Retegui e Samuele Ricci.

Scrivono sui social: “Via quel 4-3-3 che escludeva Dimarco sulla sinistra e dentro il 3-5-2 che può valorizzare sia il laterale dell’Inter che Ricci del Torino.” E ancora: “Che bel gol di Dimarco, peccato non averlo utilizzato a sufficienza ad Euro 2024…” Non si placano i tifosi: “Anche Retegui ha mostrato di essere all’altezza dopo il trasferimento all’Atalanta e il suo inizio top in campionato, va fatto giocare perché è in fiducia…”

E infine: “Che bella sorpresa vedere in campo Ricci del Torino, dove era durante Euro 2024??? Tra i non convocati e al suo posto c’era Fagioli. Padre tempo anche per Spalletti che si è reso conto dei suoi errori”. C’è poi chi scrive: “Retegui e Ricci sono le due vere sorprese: uno era fuori fase totalmente, l’altro era fuori da tutto dopo un’ottima stagione con il Toro…”