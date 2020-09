Rakitic lascia la Croazia: "Sarò sempre un tifoso"

Dopo 106 presenze e 15 gol, Ivan Rakitic lascia la nazionale croata. Il centrocampista ex Barcellona, che si è trasferito al Siviglia soltanto tre settimane fa, ha annunciato oggi la propria volontà di chiudere il lungo capitolo con la Selezione.

La notizia è stata comunicata dalla stessa Nazionale croata, insieme a un ringraziamento sentito nei confronti del centrocampista, uno dei simboli e dei pilastri della storia recente.

Anche al Mondiale 2018, dove soltanto la Francia in finale ha battuto la selezione balcanica: “Dopo 106 presenze e 15 gol, Rakitic lascia la nazionale. Grazie di tutto! Se dovessimo avere un quinto decisivo rigore da calciare, ti chiameremo”.

Rakitic ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi croati, augurando il meglio ai suoi compagni: “Ho capito che è il momento giusto per prendere questa decisione. Mi sono divertito in ogni singola partita che ho giocato per il mio Paese. I giorni incredibili che ho vissuto durante il Mondiale resteranno per sempre. Questa Nazionale ha un futuro brillante, auguro il meglio a tutti i miei compagni di squadra. Sarò il loro più grande tifoso”.

OMNISPORT | 21-09-2020 20:12