Ralf Schumacher: “Non vedo un futuro per Ricciardo”

16-08-2022 10:30

Sono state ore di mercato piloti abbastanza movimentate quelle che hanno caratterizzato il post Gp di Ungheria.

Una delle clamorose notizie di mercato, ha visto come assoluto protagonista Oscar Piastri. L’australiano, promosso dall’Alpine per il mondiale 2023 al posto di Fernando Alonso – a sua volta giunto ad un accordo con l’Aston Martin per il 2023 – ha incredibilmente smentito la firma con il team francese.

Nelle ultime ore però, si è fatta sempre più concreta l’ipotesi di un passaggio del 21enne in McLaren, al fianco di Lando Norris e in sostituzione del connazionale Daniel Ricciardo che fino adesso non ha dimostrato di essere particolarmente in forma e che potrebbe a sua volta lasciare Woking in anticipo per ritornare ad Enstone, dove prenderebbe il posto di Alonso.

Ralf Schumacher, opinionista per Sky Deutschland ha espresso le sue personali perplessità sul futuro del 33enne, sempre nel caso in cui quest’ultimo non dovesse tornare in Alpine, team in cui militò nel biennio 2019-2020 quando la squadra era ancora nota con il nome di Renault: Non riesco a immaginare che possa avere un’altra opportunità in Formula 1. Ma non saprei chi potrebbe prendere l’Alpine in questo momento. I nomi ci sono: anche Mick non ha ancora firmato un contratto, quindi sarebbe un candidato, così come Nico Hülkenberg”.