Rally, Sébastien Loeb: “Non so cosa farò nel 2022”

20-01-2022 10:43

Appena tornato dall’esperienza in Dakar dove ha conquistato il secondo posto alle spalle di Nasser Al-Attiyah, Sebastian Loeb guarda già al FIA World Rally Championship. Il 47enne alsaziano sarà infatti in scena tra le stradine limitrofe al Principato di Monaco a bordo della nuova Ford Puma Rally1 di M-Sport.

Per il momento, la leggenda francese non ha reso noto il programma per questa stagione. Di sicuro non è esclusa la presenza in altri eventi oltre all’appuntamento monegasco che come da tradizione inaugura la stagione agonistica del Mondiale Rally.

“Al momento abbiamo pianificato solo Montecarlo. Non so cosa farò nel 2022. Correrò nell’Extreme E e forse dei round del World Rally Raid Championship. Devo trovare un compromesso con i miei programmi esistenti”.

Non si è fatto attendere il punto di vista di Richard Millener, boss di M-Sport. “Penso che al momento non ci sia una discussione per considerare la Svezia. Credo che alla fine tutto dipenderà da come andranno le cose questo fine settimana. Ci piacerebbe vederlo di più in macchina, ma ci sono molte cose da sistemare”.

OMNISPORT