Ramondino avvisa la Virtus: "Sappiamo dove migliorare per gara-2"

27-05-2022 23:57

Tortona esce a testa alta dalla Segafredo Arena nonostante la sconfitta per 77-73 in gara-1 della semifinale scudetto contro la Virtus Bologna .

Trascinata dai 16 punti di Sanders e dai 12 di Macura, la squadra di Ramondino soffre nel primo quarto, ma poi cresce e va al riposo lungo in vantaggio, prima di arrendersi alla forza dei campioni d’Italia e delle loro individualità.

Intervistato a fine partita il coach dei piemontesi, Marco Ramondino, promuove a pieni voti la prestazione della squadra: “Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi, abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, in particolare in difesa, mentre in attacco abbiamo saputo reagire bene alla loro aggressività, a parte i primi minuti. La Virtus ha tanti campioni ed ha saputo ribaltare la partita nel momento decisivo”.

Ramondino è già proiettato sulla caccia alla rivincita: “In vista di gara-2, però, dovremo correggere qualcosa in attacco e cercare di andare di più in lunetta ed essere più cinici sotto canestro, del resto quando si alza il livello è fondamentale limitare gli errori. Oggi sono stato molto contento anche per l’apporto dei subentrati”.