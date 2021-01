Ranieri: "Quagliarella alla Juventus? Gli farà piacere"

La notizia del ritorno di fiamma tra la Juventus e Fabio Quagliarella è finita, in poco tempo, sulle prime pagine dei giornali: proprio quelle deve aver letto Claudio Ranieri che, nella conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Inter, non ha affatto messo un freno a queste voci.

Da parte del tecnico romano c’è stata quasi una sorta di apertura e di soddisfazione per il proprio giocatore che il prossimo 31 gennaio compirà 38 anni. “Oggi ho letto della possibilità che Quagliarella possa andare alla Juventus. Questo per lui è un grande premio, a prescindere da come andrà a finire. Compiere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da un grande club gli farà sicuramente piacere. Aspetteremo l’evoluzione degli eventi e vedremo”.

OMNISPORT | 05-01-2021 16:45