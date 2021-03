Ranieri: "Vincere senza subire gol è una soddisfazione doppia"

“Dal momento che abbiamo vinto senza subire il gol c’è una doppia soddisfazione. Sapevamo benissimo quanto la partita fosse complicata”. Così Claudio Ranieri al termine della partita vinta dalla Sampdoria contro il Torino per 1-0. “Il Torino è una signora squadra che ha messo tantissimi palloni in mezzo all’area di rigore e abbiamo lottato su ogni centimetro. Anche in termini di altezza. Sapevamo che avrebbero giocato cercando la soluzione negli ultimi sedici metri. E a noi invece è riuscito perfettamente tutto ciò che non abbiamo concretizzato a Bologna. Il calcio è strano anche per questo”.

OMNISPORT | 21-03-2021 19:00