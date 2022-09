Ranocchia parla del ritiro: "Galliani è rimasto sorpreso"

25-09-2022 13:11

La sua scelta ha sorpreso tutti, ma ormai Andrea Ranocchia ha deciso di lasciare il calcio giocato. L’ex difensore ha rescisso il suo contratto con il Monza e a La Gazzetta dello Sport ha raccontato proprio com’è andata con l’ad Adriano Galliani: “Gli ho spiegato come mi sentivo, che non volevo prendere in giro nessuno. È rimasto sorpreso, ma ha capito e rispettato la mia scelta”.

Ranocchia ha ricevuto diverse telefonate negli ultimi giorni: “Da gente comune, compagni, avversari, allenatori. Stamani mi ha chiamato Conte, risponderò presto a tutti”. Quindi ha parlato del suo rapporto con Luciano Spalletti: “Ci sentiamo spesso. Nel 2017 ha affrontato un tifoso che mi insultava durante il ritiro a Riscone. La prima volta in cui qualcuno si è speso per difendermi”.