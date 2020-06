Ravezzani accusa due dell'Inter e scatena la polemica

Il primo obiettivo è saltato: l’Inter esce dalla coppa Italia e riprende da dove aveva lasciato, ovvero da una delusione cocente. Se la sconfitta con la Juve prima del lockdown aveva ridimensionato e non di poco il sogno-scudetto, il pari che vale un ko al San Paolo lascia l’amaro in bocca anche in vista di quel che resta della stagione, ovvero le altre partite di campionato e quell’Europa League che pure sarebbe alla portata dei nerazzurri. E non c’è neanche l’alibi di qualche errore arbitrale.

Ravezzani trova due capri espiatori

Per Fabio Ravezzani il problema maggiore dell’Inter si chiama Lautaro. Su twitter il giornalista di Telelombardia scrive: “Il problema Lautaro si pone in modo forte nell’Inter. Gli mancano voglia e cattiveria che facevano la differenza a inizio stagione. Ovvio che le proposte del Barca lo condizionino. Bisogna trovare una soluzione in fretta. Perché peggio gioca e più a Barcellona sorridono”.

Poi trova un altro colpevole: “Conte si lamenta perché il Napoli <si è solo difeso>. Vero, ma toccava all’Inter fare la partita: ha una squadra decisamente più forte. Ecco perché l’atteggiamento tattico di Gattuso é stato vincente. Poi, certo, se Lautaro avesse giocato come può, parleremmo qui di grande Inter”.

I tifosi ribattono a Ravezzani sul caso-Lautaro

Non tutti i tifosi però la pensano come lui e sui social parte la polemica: “Peggio gioca e più facilmente il Barcellona non sborserà la cifra richiesta dall’Inter e così rimarrà a Milano” o anche: “Soluzione in fretta? Se merita gioca, se non merita resta in panchina, se poi vorrà partire entro il 7 Luglio c’è la clausola di 111 milioni, altre soluzioni sono superflue al momento”.

I fan delusi dal calo di Lautaro

Fioccano le reazioni: “A un Lautaro che gioca così niente rinnovo. Tre anni a prendere quello che prende adesso. Con la Samp in panca per cominciare” o anche: “Lautaro sparì a gennaio, dopo un grande avvio di stagione. Non è solo questione di Barcellona, penso”.

C’è chi scrive: “3 partite così è ci danno Firpo alla pari. 6 è dobbiamo integrare. Si fa per dire. Una partita si puó sbagliare anche se non ti vuole il Barca. (Lukaku non ha fatto magie)”.

Infine la voce contraria: “Nella Juve Ronaldo è stato inguardabile eppure ti preoccupi di mettere zizzania su Lautaro…i giocatori sono a terra, le partite sembrano da trofeo birra Moretti …ma ti ti concentri su Lautaro….costa 111 o resta”.

SPORTEVAI | 14-06-2020 09:25