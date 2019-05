Ravezzani attacca Napoli: Striscione vergognoso al San Paolo

Non ha avuto molta eco sui media ma non è sfuggito a tutti uno striscione esposto domenica durante Napoli-Inter in Curva A dagli ultras del Napoli che insultava Daniele Belardinelli, il tifoso varesino morto a Milano il 26 dicembre 2018, prima dell’incontro di andata Inter-Napoli, in seguito agli scontri in via Novara. “In passato facevi l’inglese, poi hai imparato a parlare il francese. Quella sera eri pieno di pretese, ma alla fine le hai prese. Chiami tregua perché a terra c’è una m… di Varese”. Questo il messaggio scritto sullo striscione. Un insulto diretto a un 39enne morto in seguito a scontri tra tifosi.

IL TWEET – Quella sera una carovana di van e autovetture di tifosi napoletani venne bloccata e “assaltata” da ultras dell’Inter in via Novara (angolo via Fratelli Zoia). Durante gli scontri, Daniele Belardinelli fu schiacciato da almeno un’auto, forse due, e morì poco dopo all’ospedale. Sullo striscione è intervenuto duramente Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telombardia twitta: “La vergogna di questo striscione durante Napoli-Inter non ha eguali nella stagione in corso. Se esiste una giustizia sportiva credibile deve intervenire”.

LE REAZIONI – Numerose le reazioni indignate, da parte soprattutto degli interisti ovviamente: “A Napoli possono fare quello che vogliono…poi se gli dici bubusettete è discriminazione territoriale…” o anche: “Vergogna inaudita, volevo vedere se poi fanno uno striscione contro Ciro Esposito si scatena il putiferio..” oppure: “Si offendono per tutto ma non conoscono vergogna!”. C’è anche un fan azzurro che prende le distanze: “Da tifoso del Napoli sono disgustato…non dovevano permettere tale esposizione….questa gente va fermata penalmente oltre che in ambito sportivo”. C’è chi è scettico: “Il presupposto del suo tweet (se esiste una giustizia sportiva credibile) credo mini in radice le possibilità di avere giustizia” e chi infine fa ironia ricordando quanto accadde all’andata per i cori contro Koulibaly: “Squalichiamo San Siro per due turni..”.

SPORTEVAI | 21-05-2019 09:08