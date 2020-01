Ravezzani infiamma il web: Milan ma hai fatto bene i conti?

Se l’operazione Ibrahimovic è stata approvata dalla maggioranza dei tifosi e degli addetti ai lavori, sono tutte le altre mosse – per il presente e per il futuro – a gettare ombre sull’operato del club rossonero. Tra voci di cessioni della società e tentativi di scambi in tanti ruoli, a regnare sembra soprattutto l’incertezza. La mancanza di idee chiare è l’aspetto che più spaventa i fan e anche la notizia della cessione di Caldara in cambio di Kjaer va in questa direzione.

L’ATTESA – Arrivato in rossonero all’interno dell’operazione Bonucci, rientrato alla Juve, il difensore ex Atalanta è stato quasi sempre infortunato nel suo periodo a Milano ma quando sembrava pronto al rientro ecco la decisione di farlo tornare a Bergamo.

L’OPERAZIONE – Per Fabio Ravezzani si tratta di un’operazione disastrosa anche dal punto di vista economico e spiega tutto su twitter.

IL TWEET – Il giornalista di TeleLombardia scrive: “La vicenda Caldara dimostra quanto fittizio sia il discorso plusvalenze. Magari a giugno 2021 se verrà riscattato dall’Atalanta qualcuno racconterà che il Milan ha fatto un utile di 5 mln. Formalmente sarebbe vero. In realtà comunque andrà a finire sarà un’operazione disastrosa”.

LE REAZIONI – I tifosi del Milan sono perplessi: “Credo che Maldini e Boban debbano almeno spiegarlo ai tifosi. Quando non erano al Milan erano bravissimi a criticare” o anche: “Devono andare a casa entrambi. Incompetenti totali”.

MERCATO – C’è chi osserva: “Mercato a parer mio allucinante…Caldara grande rinforzo per la dea.Sostituirlo con Kjaer dimostra la poca chiarezza in società”, oppure: “Talento o meno, se ne puo’ discutere. Ma l’assurdità è la formula-regalo della cessione: se decidi di cederlo, non lo fai cosi. Mai. Molto male Gazidis & Co”.

I DUBBI – Da grande speranza a totale delusione: “Questa cosa di Caldara perennemente infortunato, non mi ha mai convinto. C’è qualcosa che non torna. Prima la Juve che fa di tutto per prenderlo, poi improvvisamente non rientra più nei piani societari e viene sbolognato al Milan. Secondo me è arrivato che era già rotto”.

STRATEGIA – La confusione regna sovrana: “Che disastro, non si capisce più nulla. In questo momento non danno l’idea di avere una strategia ben delineata in mente” e infine: “Operazione folle del Milan … lo dà gratuito x 18 mesi poi se si riprende fisicamente e L’Atalanta lo riscatta prende 15 milioni altrimenti non viene riscattato”.

SPORTEVAI | 10-01-2020 09:40