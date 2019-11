Ravezzani stronca Ancelotti, bufera sul web

La curiosità maggiore sarà vedere cosa succederà in ambito arbitrale alla ripresa del campionato dopo l’incontro chiarificatore tra Rizzoli e gli allenatori: ci saranno novità sull’utilizzo della Var? Della giornata di ieri resta forte l’immagine del botta e risposta tra Ancelotti ed il designatore. L’intervento del tecnico del Napoli continua a far discutere sul web ma c’è chi si dissocia nettamente.

COSI’ NON VAR – E’ il caso di Fabio Ravezzani che attacca apertamente il tecnico azzurro. Il giornalista di TeleLombardia non ha apprezzato le dure parole di Ancelotti e su twitter lo mette alla gogna.

IL TWEET – Ravezzani scrive: “Per me il protocollo Var è chiaro e logico. Interviene solo per sviste clamorose. Dimentichiamo i tanti richiami di 1-2 anni fa. E sbaglia Ancelotti quando pretende dalla Var verdetti infallibili. La stessa azione lui e Adl la valuterebbero all’opposto se pro o contro il Napoli”.

L’ERRORE – In un altro tweet il giornalista aggiunge: “Dire ad Ancelotti che il Var ha commesso il suo più inspiegabile errore a favore del Napoli (allora di Sarri) concedendo un gol annullato a Insigne contro il Milan. Era fuorigioco, ma non confermato per un clamoroso errore di prospettiva”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazion sui social: “Un rigore non fischiato è una svista clamorosa , un rigore inesistente è una svista clamorosa , tutto quello che può cambiare una partita è clamoroso .. “. Molte critiche arrivano a Ravezzani: “Si chiarisca le idee con un bel dossier sui sei rigori negati al Napoli contro Cagliari, Torino, Atalanta, Brescia e Genoa. Il tutto dopo Mertens a Firenze, ovvio”.

LE POLEMICHE – La maggioranza degli utenti prende le parti di Ancelotti: “L’unica squadra favorita è sempre la Juve, tutte le altre vengono penalizzate quando è più opportuno” o anche: “Il Var è stato perfetto o quasi nei primi mesi del suo utilizzo, ora male”, oppure: “Ancelotti vuole solo che il Var non prenda decisioni su situazioni non oggettive. L’arbitro designato per prendere decisioni è quello in campo quindi che vada a rivedere le immagini se ci sono episodi dubbi”.

GLI ARBITRI – C’è chi sottolinea: “La frase di Ancelotti “non accetto l’errore del Var” non significa che il Var non può sbagliare. Significa che se errore ci deve essere, deve sbagliare l’arbitro in campo; secondo lui spesso l’arbitro in campo si fa condizionare quando al Var c’è un arbitro più esperto”.

L’ACCUSA – Infine c’è chi nota: “La vicinanza del suo presidente ha fatto peggiorare Carlo ! La sua richiesta ha Rizzoli è giustissima , ma la forma è quella presidenziale! Ridicoli”.

SPORTEVAI | 20-11-2019 09:07