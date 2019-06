Ravezzani, veleno sul Milan: Che pessimo acquisto

Il mercato del Milan ancora deve partire di fatto: messa a posto la società con gli ingressi di Boban e la promozione di Maldini e sistemata la panchina con Giampaolo ora bisognerà pensare a vendere e comprare. Dopo Krunic ci si aspettano altri colpi, in tutti i settori ma il ricordo delle ultime campagne acquiste è ancora vivo. Nel bene come nel male, ripensando ai tanti soldi spesi da Fassone e Mirabelli prima e da Leonardo poi l’augurio dei tifosi è che non si commettano errori, giacchè col FpF che incombe non si possono sprecare i soldi del budget.

IL RIMPIANTO – Ed è proprio guardando agli acquisti passati che Fabio Ravezzani rimprovera il club. Il giornalista di TeleLombardia sottolinea come ancor oggi si paghi un errore sul mercato e su twitter scrive: “In tempi non sospetti (cioè 2 anni fa) dissi che l’operazione Biglia era pessima. Non per il giocatore (ottimo) ma per l’età (31) la cartella clinica piena di infortuni e l’ingaggio quadriennale da 3,5 mln oltre ai 22 dati alla Lazio. Oggi Biglia è un vero problema per il Milan”.

LE REAZIONI – Pareri favorevoli dalla stragrande maggioranza dei follower. C’è chi fa notare: “E il contratto in scadenza se non sbaglio, giusto? 22 milioni per uno che si stava svincolando” o anche: “Chi lo ha comprato era un genio….”. Non mancano commenti ironici: “Tanto per la gran cassa milanista Giampaolo è diventato il re Mida. Lo farà diventare un misto tra Kanté e Casemiro….” e chi fa paragoni: “Biglia è il giocatore più lento che abbia mai visto da Liverani ad oggi” con la pronta replica di un altro utente rossonero: “Quindi non hai mai visto Montolivo…”.

SPORTEVAI | 20-06-2019 09:08