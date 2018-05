Razzismo: Balotelli si sfoga

Mario Balotelli si è sfogato sul tema del razzismo.

Supermario, che dopo alcuni anni è tornato a vestire la maglia della Nazionale segnando anche contro l’Arabia Saudita con un bel destro dalla distanza, ne ha parlato nel libro ‘Demoni’ scritto da Alessandro Alciato.

In uno stralcio pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, Balotelli ha raccontato la sua difficile infanzia: “È stato uno schifo, 18 anni di porte sbattute in faccia, per avere la cittadinanza. Poi le porte si sono spalancate, ma io ero lo stesso di prima. A scuola capitava che sparisse qualche merendina dai banchi. Pensavano subito fossi stato io, senza indagare. Ma c'è un episodio che non dimenticherò mai: le lacrime non smettevano più di scendere. Avevo fatto tutti i compiti a casa., sapevo che la mamma mi avrebbe poi permesso di uscire per andare a giocare a calcio. "Ciao ragazzi, giochiamo?". "No, Mario: tu no". "Ma ho fatto i compiti…". "No, Mario: sei nero". Ero nero, quindi ai loro occhi diverso. Credevo non mi volessero perché già allora ero esuberante, poi purtroppo con il passare degli anni ho scoperto la verità".

Poi l’ex tra le altre di Milan e Nizza narra quanto accadutogli ai tempi dell’Inter: "Nel 2009 ho vissuto il passaggio all'età adulta da questo punto di vista. Durante Juventus-Inter me ne hanno dette di tutti i colori, "scimmia", "negro", "torna in Africa", i buu. Moratti dichiarò che per la rabbia avrebbe ritirato la squadra dal campionato". Il secondo episodio a giugno, fuori da un bar di Roma con i compagni dell'Under 21: "Mentre stavamo chiacchierando, da lontano spunta una moto e uno dei due urla forte: "Negro! Negro schifoso! Negro di m…!". Poi si avvicinano, rallentano e mi lanciano un casco di banane, come se fossi una scimmia. Hanno anche sbagliato mira, colpendo la cameriera del bar al posto mio".

