Volley, mercato nel vivo: Conegliano accoglie Gabi, Egonu cerca nuove frecce all'arco di Milano

Entra nel vivo il mercato del volley: in campo maschile si muovono tante pedine, con Anzani e De Cecco a Modena e Monza in stand by. Conegliano rivoluzione tutto e accoglie Gabi

Il tempo delle celebrazioni non è ancora finito, con Conegliano e Trento che fanno festa dopo aver conquistato la Champions League e riportato due squadre italiane sul trono d’Europa (in totale sono 4 le coppe continentali portate a casa sulle 6 totali tra maschile e femminile). E anche Perugia continua a far festa dopo la stagione che l’ha vista conquistare tutte e 4 le competizioni alle quali ha preso parte. Ma mentre le nazionali sono già al lavoro, il mercato è pronto a entrare nella fase decisiva, anche se già nei mesi invernali (come d’abitudine) diverse operazioni sono state portate avanti, più o meno sottotraccia.

Le big cambiano poco: Perugia e Trento per la conferma

In campo maschile, Perugia è quella che sembra destinata a cambiare meno. Gli unici addii eccellenti sono quelli di Wilfredo Leon (che andrà al Lublin di Massimo Botti, in Polonia) e Flavio, promesso sposo di Trento. Gino Sirci ha confermato che in entrata ci sono i “milanesi” Ishikawa e Loser, che avranno l’ingrato compito di non far rimpiangere gli illustri partenti.

Anche l’Itas Trentino non dovrebbe dar adito a grosse rivoluzioni: Flavio al posto di Podrascanin (che salvo sorprese finirà a Verona) è l’unica novità rilevante nel sestetto titolare. Milano invece ha deciso di puntare sul ritorno in Italia di Louati (che era al Resovia con Medei) e sulle qualità di Caneschi (in uscita da Piacenza) per rimpiazzare le due pedine partenti, potendo far leva anche sulla vetrina Champions che certamente renderà la piazza… di Piazza ancora più appetibile (e occhio a Davide Gardini, rivelazione dell’ultima annata, che potrebbe arrivare da Padova).

Monza, Piacenza, Civitanova e Modena: che rivoluzioni!

La rivoluzione è in atto a Monza, dove le tre finali raggiunte in stagione (purtroppo per Eccheli, tutte perse) non hanno impedito la diaspora. Con Takahashi che torna in Giappone e la coppia Galassi-Maar destinata a finire a Piacenza, in entrata si valutano Leandro Mosca e Osmany Juantorena, pronto a firmare un altro contratto italiano (la “pensione” può attendere).

A Piacenza, dove in panca rimarrà Andrea Anastasi nonostante la deludente stagione appena conclusa, le porte sono girevoli come non mai: via Lucarelli, Leal e Caneschi, dentro Maar e Galassi ma anche il cavallo di ritorno Uros Kovacevic, pronto a prendere per mano la banda.

A Civitanova, dove è sbarcato in panchina Giampaolo Medei, dopo Yant ha salutato Simone Anzani, che seguirà De Cecco a Modena: i nuovi palleggiatori saranno Boninfante e Orduna, mentre aspettando di sapere cosa ne sarà del futuro di Lagumdzija (e Zaytsev) c’è Loeppky di Monza nel mirino (ma serve anche un centrale: Gargiulo prima scelta). Modena che sta ricostruendo da zero: senza Bruno e Brehme il nuovo che avanza lo garantiranno Buchegger (da Catania) e Gutierrez (da Taranto).

Femminile: Conegliano accoglie Gabi, Milano e il rebus allenatore

In campo femminile Conegliano è pronta a rifarsi il look: gli addii di Plummer, De Kruijf e Robinson-Cook, annunciati da tempo, lasceranno spazio di manovra alle Pantere per rinforzarsi con calibri da 90 quali la schiacciatrice brasiliana Gabi (in arrivo dal VakifBank) e Zhu Ting, in uscita da Scandicci. Atteso anche l’arrivo di Cristina Chirichella.

Milano, dopo la delusione cocente di un’annata chiusa con zero titoli, ripartirà da due innesti pesanti come quello di Anna Danesi (neo capitano della nazionale femminile) ed Elena Pietrini, di ritorno dall’esperienza in Russia. In uscita ci sono Brenda Castillo (al suo posto nel ruolo di libero la francese Levin), che tornerà a Scandicci, così come saluteranno per andare negli USA (dove c’è la neonata lega professionistica che comincia a fare proseliti) sia Daalderop che Bajema. Il vero rebus però è legato all’allenatore: se Marco Gaspari non verrà riconfermato, in pole c’è Stefano Lavarini, reduce dal double in Turchia con il Fenerbahce. Basterà per consentire a Egonu di rilanciare la sfida alla corazzata Conegliano?

Le altre: Scandicci va a caccia di nuovi colpi

A Scandicci ha salutato Massimo Barbolini, anch’esso attratto dalle sirene statunitensi. Stephane Antiga è il nuovo allenatore di una squadra che ripartirà da Antropova in posto 2, ma che deve trovare la sostituta di Zhu e qualche pedina al centro.

Novara ha cambiato tanto: via Danesi, Markova (che era arrivata in prestito per tre mesi) Bosetti e Chirichella, spazio a Squarcini e Ishikava (sorella del promesso sposo di Perugia). Ha salutato Chieri l’opposto Grobelna, mentre Pinerolo s’è assicurata Martina Bracchi dalla UYBA, un colpo che in prospettiva potrà pagare dividendi.