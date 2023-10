Volley Superlega, Juantorena torna in Italia: "Modena la mia sfida più bella, l'età non conta"

A 38 anni Juantorena è pronto alla nuova avventura in Superlega con Modena: domenica la prima contro Milano dell'ex compagno Kaziyski, lo schiacciatore italo-cubano non vede l'ora.

17-10-2023 19:07

A volte ritornano. L’esperienza di Ousmany Juantorena in Superlega e in Italia sembrava ai titoli di coda l’anno scorso, al termine dell’ultima delle sette stagioni vissute con la maglia di Civitanova. Invece il 38enne di Santiago de Cuba, italiano per nazionalità sportiva, dopo un anno trascorso tra la Turchia e la Cina è tornato nel campionato più bello, difficile e spettacolare del mondo. Dove? A Modena, società storica della pallavolo tricolore ed europea. Una sfida intrigante. Probabilmente la più bella per lo schiacciatore che ha legato tanti bei momenti anche all’azzurro della Nazionale.

Valsa Group Modena, ecco Juantorena

Non è un caso che la Valsa Group Modena per presentare la nuova stagione, assieme al dg Andrea Sartoretti – proprio quello della ‘Generazione di Fenomeni’ – e al Ceo di Valsa Group Andrea Setti, abbia puntato sul suo “volto nuovo”, fiore all’occhiello della campagna acquisti:

“Ho sentito parlare di Modena in questi anni e in particolare di struttura e società, ma non ti rendi conto fino a quando sei all’interno. A livello organizzativo, questa è la società più attrezzata e quindi faccio i miei complimenti per ciò che sto vedendo. Sono dettagli che fanno la differenza. Coach Petrella? Ha le idee chiare ed è molto preparato. Il gruppo lo sta seguendo, sono contento perché lavoriamo bene e ti dice le cose come stanno”.

Via alla Superlega, Juantorena non vede l’ora

Pochi giorni al debutto in campionato contro l’Allianz Milano, fissato per domenica 22 ottobre. Juantorena non si pone limiti:

“Sarà bellissimo, per adesso è soltanto un sogno ma manca poco perché possa avverarsi. Abbiamo fatto una bella preparazione, adesso il gruppo finalmente è al completo. Sono tutti molto giovani, carichissimi, c’è un bel clima. Mi ha molto colpito Mattia Boninfante, diventerà molto forte. È giovane, ha carattere e talento”.

Ousmany e il futuro: le parole su Kaziyski

A 38 anni, compiuti lo scorso 12 agosto, Juantorena non vuol proprio sentir parlare di smettere:

“Sicuramente non sono quello di cinque anni fa, ma per ora sto bene, mi godo ogni singolo giorno senza pensare troppo al futuro. Sono qui, nel campionato più bello, sicuramente nel più difficile. Ci sono tre o quattro squadre molto attrezzate e noi siamo tra queste. La sfida con Milano e con Kaziyski? Lui ha 39 anni e continua a fare la differenza, quindi vedete che l’età non conta?”.

