Volley, Modena ingaggia anche Pinali

Il giocatore torna a vestire la maglia dei gialli

24-05-2023 13:21

Nuovo innesto per Modena Volley. Giulio Pinali farà parte del reparto opposti per la stahione 2023/2024. Il nazionale italiano classe ‘97, Campione d’Europa e del Mondo in carica, torna al PalaPanini dopo aver disputato le ultime tre stagioni in prestito. Nel 2022/2023 ha vestito la casacca dell’Emma Villas Siena, con la quale ha disputato un grande campionato fino al grave infortunio di cui è stato vittima a gennaio 2023, dal quale sta recuperando ottimamente con il costante supporto dello staff gialloblù.

Queste le parole del Direttore Sportivo Alberto Casadei: “Siamo molto contenti di riaccogliere Giulio con noi, l’abbiamo sempre seguito con attenzione, così come tutti gli altri ragazzi usciti dal nostro vivaio. Pinali, da quando si è operato ad aprile, sta seguendo il percorso riabilitativo insieme al nostro staff con ottimi risultati. Tra agosto e settembre tornerà ad allenarsi con la palla e contiamo di averlo a disposizione per l’inizio della nuova stagione. Abbiamo deciso di dare a Lorenzo Sala la possibilità di fare esperienza in un’altra squadra, Taranto, e dall’altro di reinserire Giulio in squadra coi giusti tempi dopo l’infortunio, dandogli ogni tutela e supporto di cui ha bisogno. Quando avrà completato il percorso riabilitativo e tornerà in campo, potremo contare su un giocatore che conosce molto bene il nostro ambiente, potrà tenere alto il livello dell’allenamento e garantire respiro ai titolari in vista di un suo rilancio per il futuro. In questi anni Giulio Pinali ha conquistato trofei importanti con la Nazionale come gli Europei e il Mondiale dello scorso anno e ha anche dimostrato di sapersi calare in diverse situazioni nelle squadre di club in cui ha giocato. Per lui sarà un nuovo inizio e lo affrontiamo insieme con totale fiducia”.