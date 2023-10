Volley A1 femminile: Antropova travolgente contro Velasco, Roma crolla in casa, Novara fa sul serio

Nella seconda giornata di campionato Scandicci e Antropova costringono Velasco e Busto Arsizio a una nuova sconfitta e una super Carletti non basta. Roma crolla in casa, Novara fa sul serio

15-10-2023 22:11

Seconda giornata di stagione regolare per la serie A1 femminile e ancora una volta Ekaterina Antropova dà spettacolo regalando a Scandicci la seconda vittoria e alla Busto Arsizio di Velasco la seconda sconfitta di questo inizio di campionato.

Velasco: da Egonu a Antropova il risultato non cambia

L’Uyba Busto Arsizio deve alzare ancora una volta bandiera bianca. Dopo la sconfitta all’esordio contro Milano, la squadra di Velasco si arrende anche in casa contro la Savino Del Bene Scandicci. La squadra di Barbolini, dopo un passaggio a vuoto nel secondo set, porta a casa la partita mettendo in mostra una prestazione mostruosa di Ekaterina Antropova che chiude con 31 punti da assoluta dominatrice e alle lombarde non basta una prova ottima di Carletti (26 punti). Dopo Egonu, anche Antropova manda al tappeto il possibile futuro coach dell’Italvolley femminile.

Novara fa sul serio con la spinta di Danesi, Bosetti e Chirichella

Parlano tutti di Milano e Conegliano, un occhio anche a Scandicci e nel frattempo rischia di passare inosservato l’ottimo inizio di stagione della Igor Gorgonzola Novara. La squadra di Bernardi conquista la seconda stagione battendo in casa la Traportipesanti Casalmaggiore. Portano tutte un contributo tra le piemontesi con Akimova top scorer con 22 punti, ma è un gruppo che può contare anche su Danesi, Bosetti e Chirichella.

Roma, che tonfo in casa

Roma sperava in un ritorno diverso al PalaTiziano, le capitoline si auguravano di bagnare l’esordio con una vittoria e invece arriva un pesante ko contro Chieri che ha dominato dalle prime battute dell’incontro dimostrando una netta superiorità. Vittoria esterna anche per la Megabox che passa sul campo del Volley Bergamo 1991.

Gara spettacolare quella tra il Bisonte Firenze e la Wash4Green Pinerolo, le toscane vanno avanti 2-0 dando la sensazione di poter portare a casa la vittoria ma Pinerolo rientra, domina il terzo e il quarto set e poi di slancio conquista anche il tie-break.

Volley A1 femminile: risultati e classifica

Olivero S. Bernardo Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Itas Trentino-Allianz Vero Milano 1-2

Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Volley Bergamo 1991-Megabox Savio Vallefoglia 1-3

Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1

Il Bisonte Firenze-Wash4Green Pinerolo 2-3

La classifica: Conegliano, Milano, Scandicci e Verona 6, Vallefoglia 4, Chieri e Pinerolo 3, Bergamo, Roma e Cuneo 2, Firenze 1, Busto Arsizio e Trentino 0.