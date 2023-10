Volley femminile A1: Velasco dopo Egonu si ritrova Antropova, Roma torna al PalaTiziano

Seconda giornata per la serie A1 femminile che si apre con le trasferte delle due squadre candidate alla vittoria finale: Conegliano in trasferta a Cuneo, la Allianz Milan fa visita alla neopromossa Itas Trentino

14-10-2023 13:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Seconda giornata di campionato per la serie A1 di pallavolo femminile che si apre con i due anticipi che vedono in campo le due squadre da tutti considerate come le grandi favorite alla vittoria finale. Conegliano va a far visita alla Bosca San Bernardo Cuneo, mentre l’Allianz Milano prova a testare le ambizioni della neopromossa Itas Trentino.

Conegliano a Cuneo: Santarelli non vuole distrazione

I favori del pronostico sono tutti per la Imoco Conegliano nel primo match della seconda giornata: Santarelli dopo l’ottimo debutto contro la Itas Trentino non vuole cali di concentrazione, De Gennaro e compagne saranno chiamate a una vittoria convincente ma Cuneo dopo la vittoria a Pinerolo nella prima giornata non vuole fare da sparring partner.

Egonu e Milano a Trento per continuare la marcia

Il campionato è iniziato sotto l’insegna dell’entusiasmo per l’Allianz Milano. Paola Egonu vuole riprendersi l’Italia a furia di prestazioni super e nella prima stagionale ha messo subito le cose in chiaro. Sul campo della neopromossa Itas Trentino, Sylla e compagne sono chiamate non solo alla vittoria ma a un’altra prestazione convincente.

Busto Arsizio-Scandicci: ora si comincia a fare sul serio

Julio Velasco è il più serio candidato a sedere sulla panchina dell’Italia dopo l’addio di Davide Mazzanti ma per il momento deve pensare ai destini della Uyrba Busto Arsizio che domenica alle 17 riceve la visita dell’Antropova e di Scandicci. Altra partita complicata per il team lombardo, le ragazze di Barbolini infatti si candidano al solo di outsider in questo campionato, cercano un posto al tavolo tra le big e sembrano avere tutte le carte in regola per occuparlo.

Roma, la voglia di risalita comincia dal PalaTiziano

Un ritorno al passato per riscoprire il futuro. Il Roma Volley Club vuole tornare ad avere un posto di rilievo nella pallavolo femminile italiana e per farlo ha bisogno anche di una casa all’altezza. Domani riaprono le porte del palazzetto dello sport di viale Tiziano, chiuso a lungo dovuto a una complicata ristrutturazione. L’occasione è il match contro la Reale Mutua Fenera Chieri.

Volley A1 femminile: il programma della 2a giornata

Sabato 14 ottobre ore 18.30

Olivero S. Bernardo Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano

(Diretta integrale su Rayplay dalle 18.30, dalle 19 su RaiSport)

Sabato 14 ottobre ore 20.30

Itas Trentino-Allianz Vero Milano

Domenica 15 ottobre ore 17

Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri

Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991-Megabox Savio Vallefoglia

Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 15 ottobre ore 19.30

Il Bisonte Firenze-Wash4Green Pinerolo