Volley femminile, Egonu strega Milano col nuovo look: il messaggio social e lo show contro Velasco

Paola Egonu si fa bionda per il debutto a Milano e in campionato: post su Instagram e prestazione super in campo, proprio sotto gli occhi di Julio Velasco.

09-10-2023 09:30

Per il debutto con la squadra della capitale italiana della moda, Milano, non poteva che scegliere un look sorprendente e intrigante. E così Paola Egonu ha sfoggiato all’Allianz Cloud una capigliatura nuova di zecca, color biondo platino. Un cambio di stile che è anche un modo di iniziare un nuovo percorso, mettendosi alle spalle le negatività del passato. Soprattutto di quello recente.

Egonu si fa bionda: l’inizio di una nuova era

Un cambio di look, peraltro, preannunciato su Instagram: “Baby.. it’s a new era”, scrive Paoletta sul suo account mostrando una foto coi “nuovi” capelli biondi. Una Egonu in versione Barbie, capace immediatamente d’infiammare il dibattito sui social. Tantissimi i commenti, diversi gli utenti che apprezzano, ma c’è anche chi ci tiene a far sapere di non aver gradito. Quel che conta, comunque, è il segnale lanciato. Per Egonu il ritorno in Italia è l’inizio di una nuova era, una nuova pagina della sua storia umana e sportiva. Un’esperienza elettrizzante e…stilosissima.

Lo show di Paoletta in Milano-Busto Arsizio

Chissà se i capelli biondi hanno influito sulla performance di Paoletta contro l’Uyba Busto Arsizio di Julio Velasco. Diciannove i punti messi a segno dalla campionessa veneta, che non ha lasciato scampo alle avversarie, tra cui figura l’amica del cuore, Giuditta Lualdi. Per Egonu il 59% in attacco, una percentuale mostruosa. Proprio sotto gli occhi di quello che, secondo rumors sempre più insistenti, potrebbe essere il suo prossimo Ct in azzurro.

Egonu e Velasco, l’incontro “casuale” in palestra

I due hanno avuto un colloquio il mese scorso, proprio in occasione di una visita di Paola a Busto Arsizio per salutare l’amica Giuditta. Egonu e Velasco hanno avuto modo di scambiare due chiacchiere, il tecnico argentino ha dispensato qualche prezioso consiglio all’opposto, reduce dalle delusioni e dai patimenti in nazionale. La prima mossa, farsi bionda, ha subito portato una ventata di novità e di freschezza. E in campo si è visto. Un segnale a Milano, ai tifosi e a tutto il campionato, che si annuncia più avvincente che mai.