Volley femminile, Egonu pensa solo Milano: Preolimpico e Mazzanti finiscono dietro un colpo di tosse

Presentazione per l’Allianz Vero Milano che si prepara ai nastri di partenza della nuova stagione: Paola Egonu carica per la nuova avventura ma preferisce tacere alla domanda sulla nazionale

03-10-2023 15:47

E’ il momento di lasciarsi le polemiche alle spalle e di pensare solo al campo. Paola Egonu si presenta con un sorriso smagliante e una voglia super alla presentazione della stagione dell’Allianz Vero Milano che domenica comincia il campionato di serie A1 di volley femminile contro Busto Arsizio di coach Velasco.

Egonu il ritorno in Italia con l’Allianz Milano

Voglia di giocare e ovviamente di vincere. Ma Paola Egonu nel corso della presentazione alla stampa dell’Allianz Milano prova a tenere tutti con i piedi per terra, si concentra sul campo e sulla sensazione di ritrovare il campo, lontano dalle voci delle ultime settimane.

Milan deve vincere? Mi sembra un po’ esagerato, sicuramente faremo del nostro meglio e sono felice di essere rientrata in Italia. Sarà un anno pieno di sorprese e ci divertiremo un sacco. Il record delle 4 Champions? Per questo vedremo, a quello dobbiamo ancora arrivarci.

Il ritorno in Italia e la crescita personale

Gli ultimi anni in Turchia, una carriera incredibile quella di Paola Egonu che lontano dall’Italia ha continuano ad avere un successo strepitoso. Ma l’esperienza all’estero come racconta la stessa protagonista è stata utile anche come crescita personale.

Sono felice, entusiasta, carica, e non vedo l’ora di cominciare a giocare domenica e divertirmi. E’ stato un bel ritorno in Italia, sono felice dell’esperienza all’estero perché mi ha aiutato a crescere sotto il profilo umano e sportivo.

Egonu: Orro, Velasco e l’estate da dimenticare

Non stata un’estate facile per Paola Egonu coinvolta nelle polemiche per la mancata convocazione al Preolimpico in chiara rottura con il ct Mazzanti. Coach Velasco che domenica affronterà da avversario gli ha detto di allontanarsi da tutto e pensare solo a giocare: “Le parole di Velasco? E’ quello che succederà”.

Ma nel ritorno a Milano c’è anche il rapporto con Alessia Orro che ritrova da compagna di squadra: “Bellissimo tornare a giocare con Alessia, abbiamo cominciato insieme poi le nostre strade si sono divise perché è giusto che ognuna abbia fatto le sue esperienze. Sono contenta di giocare con lei, ci conosciamo e questo può essere un bonus nelle situazioni sia belle che brutte”.

Inevitabile anche che arrivi una domanda sull’estate e sul Preolimpico delle polemiche. Paola ci pensa, fa un passo indietro, poi si blocca per un attimo, le viene un colpo di tosse ma di parole non ne vengono fuori. Nessuna parola ma un messaggio decisamente chiaro su quello che l’ultima estate ha significato per lei.