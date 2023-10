Volley, De Giorgi: la verità sul flop dell'Italia al Preolimpico e la previsione su Parigi 2024

L'analisi del Ct dell'Italia del volley, Fefé De Giorgi: spostamenti e stanchezza hanno condizionato gli Azzurri agli Europei e al Preolimpico, ma le Olimpiadi non sfuggiranno.

16-10-2023 18:06

La lunga stagione della Nazionale maschile di volley è ormai agli archivi, con un pizzico di rimpianto per l’esito dell’Europeo – Azzurri sconfitti in finale dalla Polonia – e con una delusione ancora più marcata al termine del Preolimpico: niente biglietto per Parigi, Italia beffata da Germania e Brasile. Il Ct Fefé De Giorgi affida a Sky le sue considerazioni sul 2023, insieme alle prospettive in vista della prossima stagione.

Volley, Italia: il bilancio di De Giorgi

Così De Giorgi nel corso di un’intervista alla pay tv satellitare:

“Ci sono stati sicuramente dei momenti importanti, di crescita per la nostra squadra. All’inizio della stagione abbiamo dovuto affrontare una competizione molto impegnativa, la Volleyball Nations League, e siamo riusciti ad arrivare alle Final Four. L’obiettivo era andare a medaglia, però è stato comunque importante essere arrivati fino in fondo, pensando a quello che ha significato per il ranking. Erano punti importanti e lo sapevamo, visto che da questa graduatoria usciranno gli ultimi cinque posti per le Olimpiadi”.

Il Ct e il secondo posto agli Europei

Poi sono arrivati gli Europei, in cui l’Italia ha macinato vittorie su vittorie prima di scontrarsi con la corazzata Polonia in finale. Per De Giorgi, un fattore che ha condizionato la squadra è stato quello degli spostamenti. Tanti, forse troppi:

“A mio giudizio quest’edizione degli Europei è stata molto bella, certamente impegnativa per la squadra perché abbiamo cambiato cinque città e non sono poche. Ovviamente, per il movimento pallavolistico si è trattato di qualcosa di incredibile”.

Il flop al Preolimpico: Azzurri stanchi

Infine, il Preolimpico. Anche in questo caso per il Ct la stanchezza, mentale ancor prima che fisica, ha fatto la differenza in negativo:

“Pochi giorni dopo la conclusione degli Europei abbiamo dovuto giocare questa serie di sette partite in nove giorni: al Preolimpico onestamente avevamo poche energie. Certo, credo che indubbiamente anche gli altri fossero un po’ provati, ma a livello di energie mentali eravamo un po’ in riserva e lo si è visto, perché nei match decisivi abbiamo perso un po’ di qualità e di lucidità che avrebbero potuto aiutarci a restare in corsa. Rimane però il buon lavoro fatto per essere così in alto nel ranking. Siamo messi molto bene, le nostre possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono intatte”.

De Giorgi sarà al timone degli Azzurri nel 2024. Non così il suo collega della Nazionale femminile, Mazzanti, che ha chiuso la sua esperienza salutando i tifosi e ringraziando la Federazione.