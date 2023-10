Volley, Italia: De Giorgi scrive ai tifosi e spiega perché è ottimista per le Olimpiadi

Il messaggio su Instagram di Fefé De Giorgi, Ct dell'Italia del volley, racchiude il bilancio del 2023 e guarda al futuro: c'è serenità, gli azzurri giocheranno le Olimpiadi.

11-10-2023 06:37

Un bilancio del 2023, con uno sguardo inevitabilmente proiettato al futuro: Fefé De Giorgi si dice soddisfatto del percorso compiuto, ottimista per la qualificazione olimpica sfuggita a Rio e sereno per le potenzialità del suo gruppo. Lucida ed esauriente l’analisi del Ct dell’Italia del volley, che su Instagram si rivolge direttamente ai tifosi. Un messaggio i cui punti essenziali sono rappresentati dall’esaltazione del lavoro fatto dagli Azzurri anche in questa stagione in cui non sono arrivati titoli e dalla fiducia nel fatto che i trofei possano arrivare presto. Il motto? Noi Italia, naturalmente.

Volley, l’analisi di De Giorgi su Instagram

L’analisi del Ct parte dal bilancio – positivo – dell’annata:

“Questa stagione azzurra è stata lunga, intensa e importante per la crescita di tutto il gruppo! Un’altra finale a 4 di VNL, un argento europeo bellissimo per il nostro movimento e il coinvolgimento del territorio, una qualificazione olimpica nella quale abbiamo mancato l’obiettivo e ci è dispiaciuto molto non essere riusciti a esprimere con qualità e lucidità la nostra pallavolo. Ogni sconfitta è sempre per noi un’occasione per imparare e migliorare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferdinando De Giorgi (@ferdinandodegiorgi)

Italia alle Olimpiadi, la certezza di De Giorgi

Particolarmente interessante il passaggio sulle Olimpiadi:

“A parte il dispiacere di Rio, sono sereno perché il ranking che ci siamo guadagnati con i risultati fatti fino ad adesso (non ce li ha regalati nessuno) ci permette di guardare alla qualificazione alle Olimpiadi con grande ottimismo! Sono sereno perché anche quest’anno abbiamo avuto 6 esordienti di cui 3 (Rinaldi, Sanguinetti e Bovolenta) in pianta stabile. Sono sereno perché in tutta la stagione non c’è stato un giocatore o un membro dello staff che non abbia dato il massimo e tutti hanno messo davanti sempre il bene della squadra!”

Il ringraziamento del Ct al mondo del volley

Infine i ringraziamenti a tutte le componenti che hanno contribuito al buon rendimento complessivo della squadra nell’arco della stagione:

“Noi Italia non è uno slogan, è un progetto tecnico e valoriale che è partito 25 mesi fa che ha voglia di crescere di migliorare e di onorare la maglia azzurra! Per questo ringrazio i ragazzi (tutti) la Federazione italiana pallavolo e il mio prezioso staff! Con sentimento Fefè”.

